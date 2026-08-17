Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti. Bölgenin zorlu coğrafi şartlarında yaşanan olayda, hayvanseverlerin yüreğine su serpen bir kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Faraşin Yaylası’nda Mahsur Kaldılar

İlçeye bağlı yüksek kesimleriyle bilinen Faraşin Yaylası’nda hayvancılık yapan Ahmet Ölmez, rutin kontrolleri sırasında sürüsündeki 4 keçinin eksik olduğunu fark etti. Çevrede yaptığı aramalar sonucunda keçilerin dik ve sarp kayalıklarda mahsur kaldığını, kendi imkanlarıyla inemez durumda olduklarını belirledi.

Hayvanlarını kurtaramayacağını anlayan Ölmez, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirerek yardım istedi.

3 Saatlik Zorlu Mesai Sonucu Mutlu Son

İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin sarp ve riskli arazide yürüttüğü, titizlik gerektiren operasyon 3 saat sürdü.

Zorlu tırmanış ve kurtarma çalışmalarının ardından mahsur kalan 4 keçi sağ salim bulundukları yerden indirildi. Kurtarılan hayvanlar, büyük sevinç yaşayan sürü sahibi Ahmet Ölmez’e eksiksiz olarak teslim edildi.