Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarı için Mısır'la ortak çalışmaya hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı. İmzaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Ankara'ya davet ettiğini söyledi.

Mısır'ın savunma alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Erdoğan, " Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştireceğimize inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolar seviyesine çıkarmak için mutabık kaldıklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Sayın Cumhurbaşkanının nazik davetine icabetle 12 yıl sonra Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik davetiniz için Mısırlı kardeşlerimize teşekkür ederim.

Erzincan'da maden ocağında toprak kayması

Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyoru. İçişleri ve Enerji Bakanlarımızı bölgeye gönderdik. Kendilerinden düzenli bilgi alıyoruz. 827 uzman personel bölgede çalışma yapıyor. 626 araç, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör ile kaza sahasındaki çalışmalara destek veriyor. İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

"Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık"

Türkiye-Mısır ilişkilerini güçlü seviyeye ulaştırma gayretindeyiz. Konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta değerli kardeşimi Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret ilişkimizde bir dönüm noktası olacaktır. Ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmak için mutabık kaldık. 3 milyar dolarlık yatırımlarımızı da artırmakta kararlıyız. Savunma sanayii ciddi potansiyele sahip bir alandır. Mısır bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Mısır ile güç birliği yaparak ortak projeler yapabiliriz.

Turizm, eğitim alanında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek için adımlar atacağız. Geçtğimiz yıl 22 bin Mısırlı öğrenci kurslara kayıt yaptırdı, bu memnuniyet vericidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'nin yeniden imarı için Mısır'la ortak çalışmaya hazırız

İşgal edilmiş Filistin toprakları gündemimizin ilk sırasında yer aldı. 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Savaşta dokulmaması gereken yerler bombalandı. Netenyahu yönetimi işgal, yıkım ve katliam politikasını tüm tepkilere rağmen pervasızca sürdürüyor. Ülkemizden bugüne kadar 34 bin tonun üzerinde yardım malzemesini bölgeye sevk ettik. Yardımların ulaştırılmasında Mısır makamlarının desteğini özellikle ifade etmek isterim. İlgili tüm kurumlara teşekkür ederim. İnsani yardımlarımızın yanı sıra 700'den fazla kardeşimizi ülkemize getirdik. Gazze için bir sahra hastanesi için uzmanlarımız çalışıyor. Gazze halkının topraklarından sürgün ettirlmesi yönünde girişimler bizim için yok hükmündedir. Mısır'ın bu konudaki gayretli tutumunu takdir ediyoruz. İslam dünyası ve BMGK başta olmak üzere uluslararası toplum böyle bir çılgınlığa izin vermemelidir. Orta vadede Gazze'nin yeniden toparlanması ve imarı için Mısır ile birlikte çalışmaya hazırız.

Libya, Sudan ve Somali'deki meseleleri de değerlendirme fırsatı bulduk. Bu ülkelerin toprak bütünlüğüne desteğimiz tamdır. Biz çatışma, gerilim ve kriz görmek asla istemiyoruz. Barış ve güvenlik için Mısırla temaslarımızı her zaman artırma kararlılığındayız.