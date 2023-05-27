Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Programı, Topkapı Anıt Mezarı ziyareti ile başladı. 27 Mayıs darbesinin 63. yılında, merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabri başındaki anma törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Erdoğan, Anıt Mezar'ı ziyaretinde Menderes'in kabrine çelenk sunarken, merhum bakanların mezarlarına da karanfil bıraktı.
Kur'an-Kerim tilaveti yapılan törende, İstanbul İl Müftüsü Safi Arpaguş dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Erdoğan daha sonra, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabrini ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra, Beykoz Buluşması'nda halka hitap etmek üzere Beykoz'a geçti.