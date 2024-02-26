Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, CHP'li İBB yönetimini sert sözlerle eleştirirken, "İstanbul'un 5 yılı boşa geçti." ifadelerini kullandı.

İşte Marmaray kim yaptı bunu? Biz yaptık. İşte Avrasya Tüneli, biz yaptık. Bir de sen bir şey yap. İşte Sancaktepe'de mevcut metronun açılmış kuyusunu doldurmak suretiyle hizmet ettiğini zanneden, Kağıthane'de maalesef orada temel atma değil temel atmama töreni yapacak kadar zavallı olan bir İstanbul yerel yönetimi var. Şimdi bunlara gereken dersi 31 Mart'ta vermeye hazır mıyız? Daha burada tek tek saymaya kalksak saatler sürecek sayısız engelle karşılaştık. Ama tüm bunlara rağmen ülkeye ve millete hizmet yolunda sapmadık. Rabbimizin şahsımıza bahşettiği her nefesi 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'ye hizmet etmek için harcadık. Mevlanın bize verdiği ömrü büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçeğe dönüştürmek için sarf ettik. Peygamber efendimizin kutlu emrine ram olarak iki günümüzü bir birine eşit geçirmemek için hep canla başla, aşkla, hüsnüniyetle çalıştık.