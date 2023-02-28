Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kenti ziyaretinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp yenisini yapacağız.

Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız.

TOKİ binaları depremden yüz akıyla çıktılar. Yeni binalarda da aynısını uygulayacağız.

Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor.

Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek bir modele yöneleceğiz. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin olmadığına inanıyoruz.