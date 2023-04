Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün sizlerle hasret gidermenin, hem de Zeytinburnumuza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisi de atölyeleri ve etkinlikleri ile ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir. Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir.

Bir süredir sizlere hizmet veren 5 Telsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz.

Dün akşam Kazakistan Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkant'daydım yine yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G-20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. 5 Telsiz Millet Bahçesi ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre, Şehircilik Bakanım olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yüklenici firma dahil kutluyorum. Bu vesileyle milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarı ile tanıdığını da ifade etmek isterim. Şu anda millet bahçemizin içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidimiz Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabbimden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum.

"Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır"

Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul başka onun için İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşan etkilerle dönüşü olmaktadır. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün eski askeri lojmanlar bölgesindeki 5 Telsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez Efendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık.

Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda İlk Evim İlk İş Yerim adı ile 500 bin konut, 1 milyon arsa, 50 bin iş yeri hedefi ile yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar 1 milyon 170 bin sosyal konutu kazandırmış bir hükümet olarak inşallah bu kampanya ile milyonlarca vatandaşımızı ilk defa ev sahibi yapacağız. Şunu açık söylüyorum, bu CHP bu bay Kemal, bay Kemal sen bizim Türkiye'de Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. Şöyle eline diline dursun 12 tane belediyen var, 13 tane belediyen büyükşehir olarak var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın, ne yapıyorsunuz bunu söyleyin.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken KİPTAŞ'ı kurdum ve İstanbulumuzla özellikle süratle ilk defa tarihinde görülmemiş konutları yaptık. Bu süreç devam ediyor. Ona siz SSK'nın hesabını sorun. SSK'nın başındayken afedersiniz çocuğumu, torunumu bilemem onu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun. Bunların bütün hedefi kesinlikle tacizdir, yolsuzluktur, yoksulluktur. Ülkemizin 81 vilayetinin ve ilçelerinin her biri gibi İstanbulumuz ve Zeytinburnumuzla bu kampanyadan hissesine düşeni alacaktır. Diğer yandan bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle takip ediyor neticelendiriyoruz. Bu çerçevede ilçemizin Sümer Mahallesi'ndeki Sahil Park Evleri bölgesinde 2867 konut ve 151 dükkan inşa ettik. İçinde bulunduğumuz eski askeri lojmanlar bölgesindeki yapıları Başakşehir'e taşımış, yerini de ilçemiz için yeni bir nefes yeni bir hayat alanı olarak kullanılmak üzere tahsis etmiştik.

Burada hizmete açtığımız millet bahçesinin yanı sıra inşasında sona gelinen 286 konut ve 14 iş yeri yapılıyor. Kendiliğinden çöken Kuran apartmanındaki hak sahiplerini de kapsayacak şekilde 160 konutun ve 49 ticari alanın inşasına başladık. Telsiz Mahallesi'nde yapımı süren 281 konutu ve 97 ticari alanı önümüzdeki yıl sahiplerine teslim ediyoruz. Merkez Efendi'nin Üsküp Semtinde 331 konut ve 100 ticari alanın mimari tasarımı yapıldı. Hak sahipleri ile varılacak uzlaşmanın ardından inşaata geçilecek. Yavaş ilerleyen İETT Blokları alanındaki dönüşüm sürecini hızlandırıyoruz. Apdi İpekçi Spor Kompleksi'ni önümüzdeki yılın ilk yarısında inşallah tamamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitemizin inşaatlarını da yıl sonuna kadar bitiriyoruz. Zeytinburnu Belediyemizde yatırımları ve hizmetleriyle ilçemizin çehresinin değişmesine önemli katkılarda bulunuyor.

"Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz"

Görüldüğü gibi ilçemizin her köşesinde yürüttüğümüz imar ve ihya faaliyetleri ile Zeytinburnu'na değer katıyoruz. Tarihi çok eskilere dayanan bu ilçemiz Osmanlı'dan Cumhuriyete son dönemlerde de İstanbul'un en önemli ticaret, kültür ve inanç merkezi olmaya devam etmiştir. Bir dönem ülkemizin her yerinde İstanbul'un her ilçesinde yaşanan çarpık kentselleşme ürünü sorunlar elbette Zeytinburnu'nda da görülmüştür. Bilhassa bölgede açılan sanayi tesislerinin yol açtığı sıkıntılar uzun yıllar etkisini sürdürmüştür. Yaptığımız yatırımlarla başlattığımız dönüşümlerle bu sıkıntılı dönemin izlerini sürüyor modern, aydınlık, huzurlu, müreffeh Zeytinburnu'nu adım adım yükseltiyoruz.

"Yaptığımız siyasetin tek adı vardır o da eser ve hizmet siyasetidir"

Biz 1994 yılında İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı seçildiğimizden beri bu şehrin her meselesini kendi meselemiz olarak görüyor takip ediyoruz. Rabbim nasip edip 2003 yılında Başbakanlık görevini üstlendiğimizde bu defa ülkemizin tamamının derdi ile dertlendik. Önce 2014'te ardından yeni yönetim sistemine göre 2018'de Cumhurbaşkanı seçildikten sonra da yeni anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu süreçlerde yaptığımız siyasetin tek adı vardır o da eser ve hizmet siyasetidir. Milletimiz yıllarca tek parti faşizminden, vesayetin iliğini sömürmesinden, darbecilerin hakkını, hukukunu gaspetmesinden bizar olmuştur. Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımları ile işte bu makus tarihi değiştirdik. Önce ülkemizi hayata geçirdiğimiz asırlık eser ve hizmetler sayesinde 2023 hedefleri ile buluşturduk. Ardından milletimizin önüne gençlerimize bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz 2053 vizyonumuz ile çıktık. Şimdi de Türkiye Yüzyılı ile tüm bu yatırımları taçlandırıyoruz.

Ülkemizin dünkü meselelerini hatırlayın insanlarımızın güvenlik kaygıları vardı. Terör örgütleri cirit atıyordu. Huzura hasret günler geçiriyorduk. Bu tehditlerin hepsini bitirdik mi? Bitirdik mi? İnsanlarımızın eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora her alanda temel hizmetlere erişme sıkıntısı vardı. Yaptığımız eserlerle bunları da çözdük mü? İnsanlarımızın ülkesinin gücünü, itibarını, büyüklüğünü görme, hissetme hayali vardı. Bunu da sağlıdık mı? Velhasıl, Tükiye'nin geçmişteki tüm sıkıntılarını, sorunlarını milletimizin tüm beklentilerini umutlarını hayata geçirdik. Küresel siyasi ve ekonomik krizlerin ülkemize olan etkileri sebebiyle son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız da ortada mı? Her geçen daha iyiye gidiyor muyuz?

"Bilesiniz ki yarın da şu anki sıkıntıları aşacağız"

Ülkenin dünkü meselelerini çözen irade olarak bu CHP nedir? Çöp, çukur, çamur. 94'te geldiğimizde İstanbul böyle miydi? Tüm bunlardan İstanbulumuzu kurtardık mı? Bilesiniz ki yarın da şu anki sıkıntıları aşacağız. Diyorum ki gelin 2023'te Türkiye Yüzyılı'nın önünü hep beraber açalım. Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin lokomotif şehri İstanbul'la birlikte tasarladık. İnşallah birlikte inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum. Allah göstermesin eski Türkiye'nin kavga, kaos, kriz, istikrarsızlık, güvensizlik günlerine dönersek bu tarihi fırsatı kaçırırız. Ne kendimize ne de evlatlarımıza karşı böyle bir vebalin altına giremeyiz.