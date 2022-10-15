Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün maden kazasının yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağına gelen Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından açıklama yaptı;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri saygıyla selamlıyorum. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda dün akşam saatlerinde meydana gelen patlama nedeniyle fevkalade milletçe üzgünüz. Patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve tedavisi süren işçilerimize rabbimden acil şifalar diliyorum.

Devletimiz madenin -300 ve -350 kotlarında yaşanan patlamanın hemen ardından tüm kurumlarını seferber etmek suretiyle kaza mahalindeki çalışmalara başlamıştır. Bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir. Türkiye Taşkömürü İşletmeleri'nden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar ile İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımızderhal olay yerine gelerek başlatılan başlatılan çalışmaların koordinasyonunu üstlenmişlerdir. Biz de ilk andan itibaren İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içinde olduk.

"Yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık"

Ayrca bugünkü programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41'inci işçimize ulaştık. Tabi o da rahmetli olmuş. 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiç bir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu kazaların yaşanıyor olmasını tabiiki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiç bir eksik hiç bir risk görmek istemiyoruz. Gerek Bakanım gerek Sendika Başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız son bir içinde ocağa indiler orada yerinde tetkiklerini yaptılar.

Şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabi birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiç bir zaman olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm mahiretlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamada yeterli olacağına inanıyorum. Bir kez daha Amasra maden ocağındaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

"Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız"

Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bu devletin ve en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Özellikle ilk etapta bir karar daha aldık o da 500+500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında bir diğer bakanlığımız Çalışma bakanlığımız 100, Aile bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Devlet olarak yapmamız gereken desteği de hemen Kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız.