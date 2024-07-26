Karşılaşmayı Fatih Terim Stadyumu'nda izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, maçın ardından soyunma odasına indi.

Erdoğan, soyunma odasında kendisini alkışlarla karşılayan RAMS Başakşehir Kulübü futbolcularını ve teknik ekibini tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sayın Cumhurbaşkanım hoş geldiniz." diyen ve tokalaşan teknik direktör Çağdaş Atan'a, "Tebrik ediyorum. Güzel bir netice oldu" dedi.

Atan ise "Size keyif verdiyse ne mutlu bize. Sürpriz yaptınız, çok teşekkür ederiz." şeklinde karşılık verdi.

Ankara'dan İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçaktan indiğinde skorun 2-0 olduğunu, sonrasında da stada geldiğini anlattı.