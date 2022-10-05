Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmadan satır başları şu şekilde;

Sevgili Ankaralılar, sevgili gençler, değerli belediye başkanları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla ülkemizin dört bir yanındaki gençlerimize, hayallerinin peşinden koşan tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gençlik festivalimize hepiniz hoş geldiniz.

Geçen sene 2 milyon gencimizin katıldığı festivalimizin ikincisinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Festivalimizin Ankaralılara ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkent Millet Bahçemiz 300 etkinliğe ev sahipliği yapacak. Geniş bir yelpazede birbirinden içerikli programlar icra edilecek. Gençlerimiz eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin çalışmalarını görme fırsatını yakalayacak. 150 belediyemizin stant ve etkinliklerini gençlerimizle ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan çok verimli geçti, herkesten olumlu tepkiler aldık. Sunduğumuz hizmetlerin sayılarını daha da artırdık, butik projeler gerçekleştirdik.

Gençlik ve Spor Bakanlığımız hayatınızı kolaylaştıracak, sorunlarınıza çözüm üretecek pek çok hizmeti devreye alıyor. Siyaset kurumuyla, sivil toplumuyla, size daha iyi hizmet için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İnşallah bu yılki festivalin de her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum. Festival kapsamında yerel yönetimler ve gençlik projesinin yarışmasının ödülünü vereceğimiz belediyelerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Gençlerimizi bu güzel festivale davet ediyorum. Sizler sadece aileleriniz değil ülkemizin de geleceğisiniz. Siyasete çok erken yaşlarda, gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzüm. Sizlerin yol ve dava arkadaşlığını daima baş üstünde tuttum.

Dört buçuk yıl boyunca İstanbulumuza hizmet ettik. Pınarhisar’a giderken bizi uğurlayan kalabalık içinde en ön safta yine gençlerimiz vardı. 2001 yılında AK Parti’yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde, meclis grubumuzda gençlere güvendik, yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Tüm karar alma sürecine gençlerimizi dahil ettik. Gençlerimizin seçilme yaşlarını 18’e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik.

KILIÇDAROĞLU’NUN ABAŞÖRTÜSÜ AÇIKLAMASI

Gençlerimiz sadece siyasette, ticarette değil savunma sanayinde öncü rol oynuyor. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme çabasına rağmen TEKNOFEST gençliği gümbür gümbür geliyor. Sizlerin kalıplara, harflere sığmayan özgüveninizden gurur duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı’na sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Seçim günü geçtikten sonra gençlerin yüzüne bakmayan sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar. Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı, yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimiysen eğer dürüstten yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok, buyur gel anayasa değişikliği yapalım. Yapamazlar çünkü dürüst değiller. Şimdi çıkmış benimle misiniz diyerek gençleri adeta sorguya diziyorlar.

Bütün bunlara rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımızı da sadece lafta bırakmıyor, hayata geçirdiğimiz hukuki düzenlemelerle açıkça ortaya koyuyoruz. Biz gençlik yıllarımızı ülkemizin istikrarsızlarla, terörle boğuştuğu gerçekten zor bir dönemden geçirdik. Sokak kavgalarından, darbelere kadar pek çok sıkıntı yaşadık. Daha ömürlerinin baharındayken nice arkadaşlarımız harcanıp gittiler. Sağcı solcu diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar öldüler. Kandırdıkları gençlerimizi bölücü terör örgütlerinin savaş ağalarına peşkeş çektiler. Gençlerimizin ellerine silah vererek ülkemizin üzerine saldılar. Aynı şekilde 28 Şubat zihniyetinin Türkiye’nin üzerine çektiği günlerde hayatları karartılan gençlerimiz oldu. Kızlarımızın eğitim haklarının gasp edildiği, gençlerimizin ötekileştirildiği bu karanlık günler geride kaldı. Sizler AK Parti Türkiyesi’nde doğdunuz, büyüdünüz. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu o meşhur günleri yaşamadınız. Milletimizin takdiriyle 2002’de göreve geldiğimizden beri en büyük gayemiz sizi özgür bir Türkiye’de yaşatmak oldu. Elbette bedel ödedik, nice odakların saldırına maruz kaldık.