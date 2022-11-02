Ampute Milli Takımımız, 2004 ve 2008 yıllarında ikinci olduğu Avrupa Şampiyonası'nda ise 2017 ve 2021 yıllarında üst üste iki kez şampiyonluğu kazanarak, tarihi bir başarı göstermişti.

Bu başarıların ardından Ampute Futbol Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Ampute Milli Takımımız Beştepe'ye gitti

Kazandığı kupalarla göğsümüzü kabartan Ampute Futbol Milli Takımımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ampute Futbol Millî Takımı teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Beştepe'deki kabul basına kapalı gerçekleşti.