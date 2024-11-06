Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ⁠Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu. Konuşmanın detayları şöyle:

"Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız"

Ata yurdumuz Bişkek'te bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin tüm Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türk dünyası için ortak bir gelecek inşasını hedef alıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı, örnek alınan bir platform haline gelmiştir. Türk dünyasını ilelebet payidar kılacak güçlü irade masanın etrafındaki tüm dostlarımda ziyadesiyle mevcuttur. Teşkilatımızı çok daha ileriye taşıyacağız.

"Soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor"

Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Karar dahi alamıyor, almak istemiyor. İsrail'in kan ve gözyaşını tüm bölgeye yayma hedefini görüyoruz. Türkiye olarak bu vahşeti, katliamı kabul etmiyoruz. İsrail'i durdurmak Filistin devletini kalıcı tesis etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

"Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor"

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz. KKTC'nin teşkilatımızın bugünkü zirvesinde onur konuğu olarak yer alması dayanışma irademizin tezahürüdür. Kendilerinin yakın zamanda tam üye olarak yer almasını bekliyoruz. Kıbrıs'ta adil çözüm için Türk dünyasına sorumluluk düşüyor. Ukrayna'da da kalıcı ve adil bir barışı destekliyoruz.

"Potansiyelimizi ortaya çıkarmak için iş birliğimizi geliştirelim"

175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz ve ticaret hacmimizle büyük atılımlar gerçekleşebilir. Bilim, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda potansiyelimizi ortaya çıkarmak için iş birliğimizi geliştirelim. Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk projelerimize destek sağlayacağından eminim. Enerji konusunda da tek kaynağa bağımlılığı azaltmalıyız.

"Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesi"

Ortak alfabe oluşturulması çabası Eylül 2024'te tamamlandı. Ortak alfabemiz geleceği birlikte inşa etmemizin de nişanesidir. Bundan sonra üye ülkelerin bu alfabeyi esas alarak gerekli dönüşümü gerçekleştirmesi gerekiyor. Üyelerimizin yeni alfabeye geçişte adım atması isabetli olacak. Türk dünyası yüzyılı için birlikte çalışacağız.