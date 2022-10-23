Erdoğan törende yapmış olduğu konuşmada “DİYARBAKIR ANNELERİNİ BATI'NIN ŞEMPANZELERİNE BIRAKMADIK” ifadelerini kullandı.

Bir dönem kucaklaşmamızı engellemek için her yolu denediler ama bilmiyorlardı ki kalpten kalbe giden görünmeyen yollar vardı. Biz gerekirse candan geçeriz ama Diyarbakırlı kardeşlerimizle gönül birliğinden vazgeçmeyiz. Avrupa'dan ABD'den beslenen zehirli köklerini coğrafyamızın kalbine bir bıçak gibi saplamaya çalışanlara izin vermedik. Diyarbakır annelerini Batı'nın şempanzelerine bırakmadık. Nerede bunlar, bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi?