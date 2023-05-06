İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıktı.

Türkiye'nin gururu burada ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kentte vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, nikah masasına oturan bir çift dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti.

TCG Anadolu'ya koştular

Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, gerçekleşen nikah merasimlerinin hemen ardından soluğu TCG Anadolu gemisinin demirlediği İzmir Alsancak Limanı'nda aldı.

Gemiyi merak ettiklerinden dolayı nikahın hemen ardından gelinlik ve damatlıklarıyla rıhtıma gelen çiçeği burnunda çift, renkli görüntülere sahne oldu.

Nikah sonrası İnciraltı Sahili'nde gerçekleştirecekleri fotoğraf çekimlerini de gemide gerçekleştiren Tekmen çifti, kendileri için unutulmaz bir anı yaşadıklarını dile getirdiler.