HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde eşi ve iki çocuğuyla hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun açtığı anaokulu, meslektaşı kız kardeşinin idaresinde öğrenci yetiştirmeye devam ediyor.

İngilizce öğretmeni Esra Şahutoğlu, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için inşaat mühendisi eşi Lider Şahutoğlu'nun desteğiyle 2 yıl önce Samandağ ilçesinde Arı Kovanı Anaokulu'nu kurdu.

Çift ile oğulları 5 yaşındaki Asil ve 10 aylık Cevher, 6 Şubat 2023'teki depremde evlerinin bulunduğu apartmanın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi.

Ablasının yarım dönem işletebildiği anaokulunun kapanmasını istemeyen İngilizce öğretmeni Yağmur Kimyonok, özel eğitim kurumundaki görevini bıraktı.

Anaokulunun müdürlüğünü üstlenen Kimyonok, ablasının arkadaşı olan 7 kişilik öğretmen kadrosuyla 50 öğrenci yetiştiriyor.

- "Bizi izliyorsa çok duygulanıyordur"

Kimyonok, AA muhabirine, 39 yaşında vefat eden ablasının öğrencilerini çok sevdiğini söyledi.

Anaokulunun afette sağlam kalması sayesinde bir süre depremzedelere sığınak olduğunu belirten Kimyonok, "Okulun eğitime devam etmesini isteyen öğrencilerimiz, velilerimiz bizi teşvik etti. Eğitimciler ve eğitime gönül verenlerle okulu tekrar açtık. Burası bize şifa merkezi gibi oldu. Ne kadar kötü şeyler yaşasak da buraya girince iyi hissetmeyi öğrendik." dedi.

Kimyonok, depremin yıkıma neden olduğu kente hizmet etmenin ve çocukları geleceğe hazırlamanın kendisine iyi geldiğini anlattı.

Ablasının yarım kalan hayalini yaşattıklarını dile getiren Kimyonok, "Şu anda okulumuzun, ablamın hayallerinin ötesinde bir yerde olduğunu düşünüyorum. Bizi izliyorsa çok duygulanıyordur çünkü bence o da bu kadarını beklemiyordu." diye konuştu.

Esra Şahutoğlu'nun kayınvalidesi Mine Şahutoğlu da gelini ve oğlunun binbir emekle kurduğu anaokulunun faaliyette olmasının yüreğini rahatlattığını söyledi.