Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evdeki deterjan paketinde 13 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar C.E, M.D. ve M.E. ile avukatları katıldı.

Sanıklardan M.D, savunmasında, silah ticareti yapmadığını iddia ederek, 'Ele geçirilen ruhsatsız silah ve şarjörler bana ait değil. Cep telefonumdan kimseye silah resmi göndermedim. O adreste bulunmadım.' dedi.

C.E. ve M.E. de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 11 Temmuz 2024'te Gürselpaşa Mahallesi'nde tek odalı eve düzenlenen operasyonda toz deterjan paketinde ruhsatsız 13 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirilmişti. Olaya ilişkin tutuklanan 3 sanık hakkında 'silah veya mühimmat kaçakçılığı, ticareti, taşıma veya imalatı ' suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.