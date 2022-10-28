İzmir Torbalı'nın kırsal Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Bektaş-Sevim Ay çifti, bugün saat 07.00 sıralarında tarlalarına gitmek için traktörle yola çıktı.
Bir süre sonra Bektaş Ay’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, dere yatağına devrildi.
Çift hayatını kaybetti
Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk sahibi Bektaş ve Sevim Ay çifti hayatını kaybetti.
Traktörde devrilmeye karşı koruma sistemi olan 'rops demiri' bulunmadığı belirtildi.
Soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.