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DHA'nın haberine göre, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktörde devrilmeye karşı koruma sistemi olan 'rops demiri' bulunmadığı belirtildi.

Kazada, traktörün altında kalan 2 çocuk sahibi Bektaş ve Sevim Ay çifti hayatını kaybetti.

Bir süre sonra Bektaş Ay’ın direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör, dere yatağına devrildi.

İzmir Torbalı'nın kırsal Göllüce Mahallesi'nde yaşayan Bektaş-Sevim Ay çifti, bugün saat 07.00 sıralarında tarlalarına gitmek için traktörle yola çıktı.

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