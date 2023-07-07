Fidan, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuyla ilgili, "terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren" eylemlerine izin verdiği sürece yaptığı mevzuat değişikliklerinin Türkiye için manasının kalmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO'ya üyelik için müstakbel müttefiklerin Türkiye'ye askeri malzeme ihracatında yaptırım ve kısıtlama uygulamalarına son vermelerinin gerektiğinin de altını çizdi.

İsveç'te terör örgütlerinin faaliyetlerinin devam ettiğine dikkati çeken Fidan, "PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ve bunlarla bağlantılı yapılar, İsveç sokaklarında gösterilerine devam edecekse eleman devşirebilecekse mali kaynaklara erişim sağlayabilecekse mevzuat değişiminin Türkiye için bir manası kalmıyor." dedi.