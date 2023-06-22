Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Hac İdare Merkezi'nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Bu sene hacca gelen vatandaşların yaş ortalamasının 62 olduğunu dile getiren Erbaş, En küçük hacı adayımız henüz 2 aylık bir yavrumuz" açıklamasını yaptı.

Haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu anımsatan Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın her yönüyle en güzel şekilde hac ibadetini yerine getirmeleri ve evlerine dönmeleri için azami gayret gösteriyoruz. Bu sene 88 bin 430 vatandaşımız hac ibadeti için kutsal topraklara geliyor. Yarın itibariyle tüm hacı adaylarımız kutsal topraklara gelmiş olacak inşallah" dedi.

Bu sene hacca gelen vatandaşların yaş ortalamasının 62 olduğunu dile getiren Erbaş, "En yaşlı hacı adayımız 99 yaşında bir teyzemiz. En küçük hacı adayımız ise henüz 2 aylık bir yavrumuz" açıklamasını yaptı.