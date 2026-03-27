Diyarbakır'da merkez Bağlar ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Şeyhşamil Mahallesi 566'ncı sokakta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada Abdullah Bayoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler H.D. ve E.D. yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
