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DHA'nın aktardığına göre polis, kaçan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Silah önce tutukluk yaptı, sonra bacağından vurdu

Saat 10.39’da evinden çıkıp, aracına doğru giden İ.S.’yi gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı tabancayı doğrultarak ateş etmeye çalıştı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde sabah saatlerinde, Diclekent Mahallesi’nde bulunan sitede güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, 1'i etrafı gözleyen kimliği belirsiz 2 şüpheli, husumetli oldukları İ.S.’nin evinin bulunduğu site bahçesine saat 08.24’te gelerek beklemeye başladı.

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