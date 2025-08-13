Diyarbakır'da tatlı üretimi yapan bir firma, şeker oranı yüzde 80 düşürülmüş kadayıf üretimine başladı.

Firma sahibi Murat Altunhan, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesisinde Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen fıstıklı ve cevizli burma kadayıfının yanı sıra sütlü, kaymaklı, peynirli, düz ve çubuk kadayıf çeşitlerini üretiyor.

Özellikle şeker hassasiyeti bulunan müşterilerin talebi üzerine az şekerli kadayıf üretmek için çalışma yapan Altunhan, şeker oranını yüzde 80 düşürdüğü ve iç harcında yüzde 100 fıstık kullandığı "çıtır kadayıf" hazırladı.

Satış noktalarında tadımlık olarak müşterilere sunulan kadayıfın beğenilmesi üzerine günlük 2 tepsi olan üretim 20'ye çıkarıldı.

Firma sahibi ve tatlı ustası Murat Altunhan, AA muhabirine, aile olarak 1907'den beri tatlı sektöründe olduklarını ve kendisinin dördüncü kuşak olarak bu mesleği sürdürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 45 yıldır tatlı üretimi yaptığını anlatan Altunhan, üretimde müşterilerin yorumlarını ve fikirlerini önemsediklerini belirtti.

Altunhan, bazı müşterilerinden kadayıftaki şeker oranının düşürülmesi yönünde talepler geldiğini ve bu kapsamda gıda mühendisiyle istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

- "Tatlının lezzeti, kalitesi açığa çıkıyor"

Çalışmalarında şeker oranını yüzde 80 düşürmeye karar verdiklerine değinen Altunhan, böylelikle çıtır kadayıfı ürettiklerini bildirdi.

Üretim miktarını talebe göre artıracaklarını ifade eden Altunhan, şunları kaydetti:

"Üretiminde bir kilogram kadayıfa, bir kilogram şeker kullanırdık. Şu anda bir kilogram kadayıfa 200 gram şeker kullanıyoruz. Şeker oranı düşüklüğünde yüzde 80 fark var. Böylelikle tatlının lezzeti, kalitesi açığa çıkıyor. Bu tatlıyı çok beğendiler. Şeker oranı düşük olduğu için tatlıyı alan müşteriler, sonraki gün yine almaya geliyor. Bu tatlıyı bence sağlıklı insanlar da yemeli. Birçok sporcu gelip bana teşekkür etti. 'Tatlı yemiyorduk, bundan sonra bu tatlıyı yiyeceğiz.' dediler.

Ürünü daha da geliştireceğiz, üzerine odaklanacağız, çalışmalarımızı en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İnsanlar çok şekerli yiyeceklerden artık uzak duruyor, şeker oranı düşük ürünler tercih ediyor. Tatlının kendini değiştirip güncellemesi lazım. İnsanların fikirlerine önem vermemiz, anket yapmamız, geleceğe yönelik tatlılar üretip insanlara ulaştırmamız lazım."

Normal kadayıfta bir tepsinin 2 kilo 900 gram geldiğini fakat çıtır kadayıfta ağırlığın 1 kilo 900 grama düştüğünü aktaran Altunhan, "Yeni çıtır kadayıfımızda şeker oranı düştü, porsiyon sayısı arttı." diye konuştu.

- "Bu üründe şekeri azaltıp yüzde 100 fıstık kullanıyoruz"

Gıda mühendisi Melek Sezgin de bugün insanların özellikle şeker konusunda bilinçli şekilde gıda tüketimi yaptığını söyledi.

Özellikle obezite, diyabet ve başka sağlık sorunları olanlar ile spor yapanlar ya da yediklerine dikkat eden kişilerin tatlıda şeker oranının düşürülmesiyle ilgili taleplerinin olduğunu ifade eden Sezgin, bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Yeni ürünleri hakkında bilgi veren Sezgin, "Ürünümüz tüketiciye, tüketim esnasında o hafifliği hissettiriyor. Diğer tatlı ürünlerimizde çeşide göre fıstık oranı yüzde 80-90 olarak farklılık gösterebiliyor. Bu üründe şekeri azaltıp yüzde 100 fıstık kullanıyoruz. Şeker kullanımına dikkat eden, olabildiğince seçici olan müşteriler için bu ürün ciddi alternatif oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Diğer kadayıf çeşitlerinde fıstık veya ceviz oranının düşük olmasının nedeninin içe karıştırılan kadayıf telinin ürüne yumuşaklık katma isteğinden kaynaklandığını belirten Sezgin, yeni üründe "çıtırlık" ön planda olduğu için yüzde 100 fıstık kullandıklarını aktardı.

Sezgin, "Şeker hastaları için yüzde 100 bunu tüketebilirler dememiz doğru olmaz. Sağlık açısından önerebileceğimiz noktaları kişilerin kendi durumları belirler. Burada kişi inisiyatifine göre tatlıyı kullanmalı ama şeker oranı az ürün tüketiminde sıkıntı yaşamıyorsa, kişiler bu ürünleri rahatlıkla tüketebiliyorsa, az şekerli olması avantaj sağlıyorsa rahatlıkla tüketilebilir." dedi.

Müşterilerden 80 yaşındaki Mehmet Burçluhan ise tatlıyı çok sevdiğini, gençlik yıllarında çok tükettiğini söyledi.

Yaşı itibarıyla tatlıyı fazla tüketmeye cesaret edemediğini dile getiren Burçluhan, "Her kadayıf yediğimde şeker açısından çok ağır geldiği için az miktarda sipariş verirdim. Bu yeni tatlıyı beğendim." şeklinde konuştu.