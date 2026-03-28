DOĞUM İZNİNDE YENİ DÖNEM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni süresine ilişkin önemli bir değişikliği kamuoyuyla paylaştı.

Yapılacak yasal düzenleme ile mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması hedeflenirken, süreçte önemli bir detay da netleşti.

İŞE DÖNEN ANNELER DE YARARLANACAK

Bakan Göktaş, düzenleme yürürlüğe girdiğinde doğum iznini tamamlayamadan işe dönmek zorunda kalan annelerin de bu haktan faydalanabileceğini açıkladı.

Yeni sistemle birlikte, 24 haftalık süreyi doldurmayan anneler kalan izinlerini kullanabilecek.

Bu adımın özellikle çalışan anneler için önemli bir hak genişlemesi olacağı değerlendiriliyor.

BABALIK İZNİ DE ARTIRILIYOR

Düzenleme sadece anneleri değil babaları da kapsıyor.

Babalık izninin de 5 günden 10 güne çıkarılması planlanıyor. Böylece aile içi bakım sürecine babaların daha aktif katılımı hedefleniyor.

KORUYUCU AİLELERE DE İZİN HAKKI

Yeni düzenlemeyle birlikte koruyucu aileler için de önemli bir yenilik geliyor.

Özellikle 0-3 yaş arası çocukları evlat edinen ailelere, doğum iznine benzer bir izin süresi tanınması planlanıyor.

Bu adımın, koruyucu aile sistemini teşvik etmesi bekleniyor.

NÜFUS VE AİLE POLİTİKALARINA DESTEK

Bakan Göktaş, Türkiye’de doğurganlık oranlarının düşmesine dikkat çekerek, aileyi güçlendirmeye yönelik adımların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Yeni düzenlemelerin hem nüfus politikalarına katkı sağlaması hem de aile yapısını desteklemesi amaçlanıyor.