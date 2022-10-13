İstanbul'un Fatih ilçesi Yedikule'de yaşanan döner bıçaklı saldırının görüntüleri izleyenleri şoke etmişti.

Yaşanan olayda kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, çöp konteynerinden kağıt toplarken hurda arabasını yola park etti.

Sokaktan geçen hafif ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, yol isteyince aralarında tartışma çıktı.

Döner bıçağı ile saldırdı

DHA'nın haberine göre tartışma kavgaya dönünce kağıt toplayıcısı, motosikletinde bulunan döner bıçağını alıp, Aykurt'a saldırarak bileğinden yaraladı.

Gürültü üzerine mahalle esnafı, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü.

Bileğinden yaralanan Aykurt ise esnaf tarafından kendi arabasıyla hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Ferhad Omranıfar, 10 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek tutuklandı.

9 yıla kadar hapsi intendi

Omranıfar'ın "Kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası ve mahkum olması halinde sınır dışı edilmesi de talep edildi. Saldırıya uğrayan Şeyhmus Aykurt yaşadıklarını anlattı.

"Vurana kadar bıçak olduğunu fark etmedim"

Aykurt, "Olay çok kötüydü. Yoldan geçerken arkadaştan yol vermesini istedim. Kendisi oralı olmadı. Bir daha uyardım. Yolu kapatmıştı. Kendisi bana, ‘Buradan TIR bile geçer siz niye geçemiyorsunuz’ dedi. Kendisine, araba zor geçiyor, biraz daha ileri alırsanız daha rahat geçeriz dedim.

O an birden sinirlendi. Ben motorunu çekeceğini düşündüm. Ancak motorun altından bıçağını çıkarıp, bana doğru yürüdüğünü gördüm. Ben ilk etapta bana vurana kadar bıçak olduğunu fark etmedim.

Benim yerime bir kadın olsaydı öldürecekti diye düşünüyorum. Ben elimden geleni yaptım. Kendimi korumaya çalıştım. Geri kalanını gerçekten hatırlamıyorum" diye konuştu.

"9 yıl ceza az, parmaklarım çalışmıyor"

Aykurt, "Burada yaşıyorum. Normalde böyle şeyler olmuyordu. Son zamanlarda artmaya başladı. Daha önce sadece bir iki kere yolda karşılaştım. 9 yıl bence çok az çünkü öldürmeye teşebbüs etti. Boğazıma vurmaya çalıştı.

Elimle kendimi korumaya çalıştım. O an elim de kesilebilirdi. İki parmağım artık çalışmıyor, damarlarım komple koptu. Doktor iyi bir ameliyat geçirdiğimi söyledi ama tedbirli olmamız gerekiyormuş. Ortalama 2 ay alçıda kalacak. Ardından tedavi göreceğim." dedi.

"2 ay çalışamayacağım"

2 ay çalışamayacağını da belirten Aykurt, "En az 15 yıl ceza alması lazım. İnsan canını bu kadar basit görmemeleri lazım. Ben 2 ay çalışamayacağım, 3 çocuk okutuyorum. Biri üniversiteye yeni başladı.

Şu an çalışmıyorum. Evim kira ve evimi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum" dedi.