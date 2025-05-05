Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD), Bursa'da kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerini güçlendirmeyi hedefleyen Melek Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İlknur Tekmen ve Yönetim Kurulu Üyelerini dernek merkezinde ağırladı.BURSA (İGFA) - DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, iki dernek arasında kadın girişimciliğini destekleme odaklı potansiyel iş birlikleri ele alındı.

Toplantı, her iki derneğin birbirlerini daha yakından tanıması ve ortak vizyonlarını paylaşması için önemli bir platform oluşturdu. Kadınların iş gücüne katılımının artırılması, mevcut kadın girişimcilerin desteklenmesi ve yeni girişimci adaylarının teşvik edilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle DOSAB bölgesi başta olmak üzere Bursa genelinde kadın girişimcilere yönelik ortak projeler geliştirme potansiyeli üzerinde duruldu.

BAŞKAN ÇEVİKEL: "AMACIMIZ, KADINLARIN HER ALANDA DAHA GÜÇLÜ OLMALARINI SAĞLAMAK"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çevikel, DOSABSİAD olarak, sanayi bölgemizdeki ve genel iş dünyasındaki kadın varlığını güçlendirmeyi öncelikli hedefler arasında gördüklerini belirtti. Melek Kadınlar Derneği’nin yürüttüğü çalışmaların, iş dünyası ile güçlü bağlar kurarak kadın girişimciliğine önemli katkılar sunacağı kanaatinde olduğunu vurgulayan Çevikel, "Ayrıca gerçekleşen ziyareti, ortak vizyonla atılacak adımların değerli bir başlangıcı olarak görüyor; kurulan bu bağın Bursa’mız adına katma değer yaratacak somut projelere dönüşeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

"KURULAN BU BAĞ KATMA DEĞER YARATACAK PROJELERE DÖNÜŞECEK"

Melek Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Esra İlknur Tekmen ise Başkan Nilüfer Çevikel’e misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Amaçlarının kadınların her alanda daha güçlü ve görünür olmalarını sağlamak olduğunu belirten Tekmen, "Bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürürken, DOSABSİAD gibi sanayi ve iş dünyasının önemli bir temsilcisiyle bir araya gelmek bizim için çok değerli. Sayın Çevikel'in kadın girişimciliğine olan duyarlılığı ve destekleyici yaklaşımı bizleri ziyadesiyle mutlu etti. DOSABSİAD'ın tecrübesi ve network gücü ile derneğimizin sahadaki etkinliğini birleştirerek kadınlarımız için çok daha faydalı projeler üretebileceğimize inanıyoruz. Bu verimli toplantı için DOSABSİAD yönetimine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.