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Patlamada 4 itfaiye eri yaralandı. Fabrikada çalışan bir işçi de yangın sırasında merdivenden düştü. 5 yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Söndürme çalışmaları sürerken fabrika içerisinde patlama oldu.

Yangın, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Siteler semtinde bir döşeme fabrikasında meydana geldi.

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