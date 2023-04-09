1971 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Dr. Hasan Gezginç, ilk, orta ve lise öğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamlamış, 1993 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri bölümünden mezun olmuştur. 1996 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında aynı üniversitede doktora eğitimini tamamlamıştır. Askerlik görevini 2000 yılında tamamladıktan sonra sırasıyla;

Mart/1994-Eylül/1996 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Araştırma Görevlisi,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü/Araştırma Görevlisi, Ocak/1997-Kasım/1999 Milli Eğitim Bakanlığı/Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı/Öğretmen Kasım/1999-Temmuz/2011 TAGEM Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Mühendis,

TAGEM Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Mühendis, Temmuz/2011-Şubat/2014 TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Mühendis,

TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Mühendis, Şubat/2014- TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Müdür

TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu Müdürlüğü/Müdür Haziran/2015-Nisan/2018 TAGEM/Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/Enstitü Müdürü

olarak görev yapan Gezginç, 2018 yılı Nisan ayında TAGEM Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak görevlendirilmiş, 2018 yılı Haziran ayında TAGEM Tarla Bitkileri Araştırma Daire Başkanlığı görevine atanmıştır.

2019 yılı Şubat-Ekim ayları arasında Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde kısa bir süre araştırmacı olarak görev yapan Dr. Hasan Gezginç, 2019 yılı Ekim ayında TAGEM Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanı görevine atanmıştır.

04 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Gezginç, evli ve 3 çocuk babasıdır. Yerli ve yabancı çok sayıda makalesi bulunan Dr. Hasan Gezginç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER

Güneydoğu Geçit Bölgesi Ekmeklik Buğday Islah Projesi Bazı Buğday Genotiplerinde Farklı Zamanda Erken Hasat Uygulamasının Dane Kalitesi ve Dane Verimi Üzerine Etkisi Kahramanmaraş Tarhanası Yapımına Uygun Beyaz Daneli Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Ülkesel Serin İlim Tahıl Hastalıkları Araştırmaları Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Çalışmaları Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi (GEF) Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyokütlenin Sürdürülebilir Kullanımı (GEF/UNIDO)

ULUSAL VE ULUSLARARASI GÖREVLER

Biyogüvenlik Kurulu Sekretarya Başkanı Cartegena Ulusal Odak Noktası D-8 Tohum Bankası Çalışma Grubu Odak Noktası FAO Gm Foods Platform Alternatif Odak Noktası Cartegena Biyogüvenlik Protokolü, Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması Odak Noktası Biyogüvenlik Çeşitlilik Sözleşmesi Nagoya Protokolü Ulusal Odak Noktası (ICNP ABS NFP) Küresel Taksonomi Girişimi (GTI NFP) Odak Noktası Buğday İnisiyatifi Girişimi (IRIWI) Ulusal Odak Noktası

YAYINLARI (MAKALE-BİLDİRİ)