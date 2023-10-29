Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir düğün salonunda korku dolu anlar yaşandı.

Gülseren Coşkun ve Emrah Kabakoğlu çiftinin en mutlu günü, yerini bir felakete bıraktı.

Çiftin düğününde gelin ve damat tarafı arasında büyük bir gerginlik yaşandı.

İstek parça anlaşmazlığı

Gerginliğin nedeni çalınacak şarkı konusunda anlaşmazlık yaşanmasıydı.

Oyun pistinde başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbedede damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine bira şişesi camı saplandı, damadın abisi Mehmet Kabakoğlu bıçaklandı, Eşref Koç ise başına vurulan bira şişesiyle yaralandı.

1 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı arasından Mehmet Kabakoğlu ve Eşref Koç doktorların tedavisiyle hayata döndü.

Damadın amcası Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Suçlular kayıplara karıştı

Hastaneye gelen yakınlar, acı haber karşısında büyük bir şok yaşadılar.

Olaylara karışan şüpheliler olayın ardından kayıplara karıştı.

Jandarma, olayın ardından firari şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.