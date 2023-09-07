Onlarca Türkiye ve Dünya şampiyonu yetiştiren Dereköy, bu yıl da Türkiye Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapacak. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Şeref Eroğlu Dereköy Güreş Şampiyonası, depremde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilecek. Program akışının Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başlayacağı ifade edildi. Pazar günü saat 11:00’da başlayacak güreşlere katılımın yoğun olması bekleniyor.

Güreş müsabakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz güreş müsabakaları bu yıl da sürdürüyoruz. Yaşamış olduğumuz asrın felaketinin ardından güreş müsabakalarını depremde hayatını kaybedenlere adamayı kararlaştırdık.

Burada güreş müsabakaları öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve hatim duaları yapılacak. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere buradan bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımızı Dereköy’e davet ediyorum. Hayatın normalleşmesi adına bu gibi etkinlikleri önemli buluyorum. Tüm halkımızın buraya davetli olduğunun altını çizmek istiyorum.”

