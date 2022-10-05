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Spor etkinliklerinin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi için Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar hükümeti tarafından davet edilen ülkelerden unsurların katılımıyla Dünya Kupası Kalkanı Harekatı'nın müştereken icra edileceği belirtildi.

Tezkereye ilişkin Meclis Genel Kurulu'nda oylama yapıldı ve TSK'nın söz konusu ülkede 6 ay süreyle görevlendirilmesine onay verildi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Katar'da Dünya Kupası Kalkanı Harekatı çerçevesinde görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Organizasyona dünya genelinden 1 milyon kişinin üzerinde katılım bekleniyor.

Katar, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

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