Dünya, küresel ısınmanın etkisiyle her geçen gün ısınıyor ve üzerindeki buzulları kaybediyor.

Gözlem için Antarktika'ya kadar gidilmesine gerek kalmaksızın bu durum, deniz seviyelerinin yükselmesine, sınırların değişmesine ve kaya çığlarına neden oluyor.

Avrupa'da da geçtiğimiz haftalarda kaydedilen aşırı sıcaklıklar, Alp buzullarındaki erimenin daha önce görülmemiş seviyelere çıkmasına yol açtı.

Buzullar eridi, iki ülke arasındaki sınır değişti

İsviçre'de Morteratsch Buzulu, artık rehber kitaplarındaki resimlerine benzemiyor. Alpler'in üçüncü buzulu, günde 5 santimetre inceliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Her on yılda yaklaşık 0,3 derecelik sıcaklık artışıyla Avrupa, küresel ortalamanın neredeyse iki katı kadar hızla ısınıyor.

Himalayalar'daki durum

Buzulların erimesi yüksek sel riskini ve buzul gölü oluşumunu beraberinde getiriyor.

Himalayalar'ın eteklerinde binlerce buzulun bulunduğu Pakistan da iklim değişikliğinden ağır şekilde etkilendi.

Pakistan hükümetine göre, Himalaya, Hindikuş ve Karakurum dağlarındaki 33 buzulun kırılma riski bulunuyor ve bu durum milyonlarca metreküp suyun serbest kalmasına yol açabilir.