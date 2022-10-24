İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi'nin bulunduğu alanda, talihsiz bir olay yaşandı.
Üniversitenin yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında çökme meydana geldi.
Üniversitede çatlaklar oluştu
Çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Yaşanan olayın ardından olay yerine, ekipler sevk edildi.
Çevredekiler büyük panik yaşadı
Üniversitede bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken bina tahliye edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı attı.
O anlar kaydedildi
Üniversite binasında ve konteynerda çökme tehlikesi olduğu öğrenilirken istinat duvarının çökme anı, saniye saniye kameraya yansıdı.