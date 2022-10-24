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Üniversite binasında ve konteynerda çökme tehlikesi olduğu öğrenilirken istinat duvarının çökme anı, saniye saniye kameraya yansıdı.

Üniversitede bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken bina tahliye edildi. İnşaat alanın yanında bulunan binalarda oturanlar ise korkudan kendilerini dışarı attı.

Çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Yaşanan olayın ardından olay yerine, ekipler sevk edildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan Arel Üniversitesi'nin bulunduğu alanda, talihsiz bir olay yaşandı.

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