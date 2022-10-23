Ülke güvenliğini korumak adına başlatılan operasyonlarda her gün yeni bir başarıya imza atılıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonlarda 4'ü sözde yönetici 9 teröristi yakaladığı duyuruldu.

Eylem hazırlığında yakalandılar

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığının takip ve koordinasyonunda, Suriye Görev Gücü El Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarının istihbari çalışmaları sonucu, DEAŞ'ın Suriye'deki sözde eylem birimlerince örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı (EYP), suikast ve istihbarat eğitimi verildiği, teröristlerin yakın zamanda El Bab ve Türkiye'ye yönelik eylem arayışı içinde oldukları belirlendi.

9 teröristin kimliği tespit edildi

Bu kapsamda Suriye'nin El Bab bölgesinde dün icra edilen operasyonlarda örgütün suikast/infaz sorumlusu ve aynı zamanda Suriye/Şam/Maddava bölgesi sözde örgüt "Şer-i Emir"i "Abu Mushap" kod adlı teröristin yardımcısı ile 2 lojistik sorumlusu ve mali işler sorumlusunun da aralarında olduğu 9 terörist gözaltına alındı.

Teröristler tutuklandı

AA'nın haberine göre, sevk edildikleri yerel mahkemece tutuklanan teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.