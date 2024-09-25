6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar gören Elbistan'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım çalışmaları hız kazandı. Özellikle mahkeme süreçleri tamamlanan ağır hasarlı binaların yıkımı, iş makineleri tarafından güvenlik önlemleri altında gerçekleştiriliyor. Yıkımlar, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden tehlikeleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Depremin ardından, bazı vatandaşlar da orta hasarlı yapılarını yerinde dönüşüm projesi kapsamında yeniden inşa etmek için yıkım işlemlerine başladı. Pınarbaşı Caddesi ve Site Caddesi’nde iki bina, iş makineleriyle yıkılarak molozları kamyonlarla enkaz döküm sahasına taşındı. Yıkım işlemleri sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınarak çalışmalar kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.