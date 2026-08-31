Yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle 'Elmacı Dede' olarak tanınan Yılmaz, Çivril ilçesindeki bahçesinden topladığı 1300 kilogram üzümün bulunduğu aracıyla Şırnak'a geldi.

Kilometrelerce yol katederek kente ulaşan Yılmaz, aracındaki 1300 kilogram üzümü Şırnak'taki askerlere ulaştırmak için 23. Piyade Tümen Komutanlığına doğru yola çıktı.

Yılmaz, son yıllarda sürekli geldiği Şırnak'ta büyük bir değişimin olduğunu söyledi.

Vatandaşların kendisine ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

'Yıllardır bahçemde yetiştirdiğim elmaları askeri birliklere getiriyorum. Elma mevsimine yaklaşık 1,5 ay var. Eli boş gelmemek için bu sefer askerlerimize üzüm getirdim. Yaklaşık 1550 kilometrelik yolu 36 saatte geldim. Şırnak'taki misafirperverlik hiçbir yerde yok. Şırnak çok güzel olmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Şırnak'tan sonra Hakkari, Yüksekova ve Çukurca'daki birliklere gideceğim. 15 yıldır Barış Pınarı, Zeytin Dalı, Afrin Harekatı gibi bütün operasyonlarda askerlere moral oldum. Hep onların yanındaydım. Sağlığım el verdiği sürece bunu sürdürmeye devam edeceğim.'

'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini ifade eden Yılmaz, 'Şırnak'a ilk geldiğimde Pençe-Kilit Harekatı'ydı. Şırnak'a 10 kilometre kala 2 askeri araç eşliğinde askeri birliğe gelmiştim. Şimdi çok rahat geldim. Herkes memnun. 'Terörsüz Türkiye'yi herkes kabul etmiş durumda. Ben de kabul ediyorum. Çok isabetli bir karar olmuş. Hepimiz 100 yıldır kardeşiz, Kürt'ü, Türk'ü, Çerkes'i birdir. Hepimizin bu sürece sahip çıkmamız, kucaklaşmamız, birlik ve beraberliği sağlamamız gerekiyor.' dedi.