Olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, kadının eli kıyma makinesinden başarılı bir şekilde çıkarıldı. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yetkililer, vatandaşları bu tür kazaların önlenmesi için daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kıyma makinesi gibi tehlikeli aletlerin kullanımında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemlerine vurgu yapıldı.

Aksu Haber olarak, Elmalar Mahallesi'nde yaşanan bu talihsiz kazada yaralanan kadına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve benzer kazaların yaşanmaması için vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını temenni ediyoruz.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt