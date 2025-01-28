2025 yılına gelindiğinde, emekliler artan yaşam masraflarından şikayet ederken, maaşlarının yetersizliği nedeniyle çözümü şehirlerden uzaklaşıp köy hayatına dönmekte buluyor.

Gıda, kira ve enerji maliyetlerindeki artış, şehirde yaşamayı emekliler için giderek daha zor hale getirirken, kırsal bölgelerde hayvanlarla uğraşıp tarım yaparak kendi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelen emekliler, hem ekonomik hem de manevi açıdan huzur bulmaya çalışıyor.

Köy hayatına geçen emekliler, geçim sıkıntılarına rağmen maneviyata daha fazla zaman ayırarak günlük yaşamlarını ibadetle ve doğayla iç içe geçirmeyi tercih ediyor. Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle uğraşarak üretime katılan emekliler, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de bütçelerine katkıda bulunuyor.

Artan masraflar karşısında kırsala yönelen emeklilerin bu tercihinin, ülke genelinde bir yaşam biçimi değişimine işaret ettiği belirtiliyor. Ancak uzmanlar, kırsal hayata geçişin uzun vadede sürdürülebilir olması için destek mekanizmalarının devreye sokulması gerektiğini vurguluyor.