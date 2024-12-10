İki Gün Sürecek Olan Etkinlik, Ksü Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Yoğun Katılımla Gerçekleştirilen Sempozyum Son Günün De De Verimli Sunumlara Sahne Oldu.

Sempozyum, Alanında Uzman Yerli Ve Yabancı Akademisyenlerin Sunumlarıyla Devam Ederken Sempozyumda, Katılımcılar Hem Teorik Bilgilerini Geliştirme Hem De Pratik Uygulamalar Yapma Fırsatı Buldu.

Endolüminal Cerrahi Ve Esd’nin Teorik Ve Uygulamalı Yönlerinin Ele Alındığı Sempozyumda, Yeni Tedavi Yöntemleri Ve Teknik Yenilikler Paylaşıldı.

Burada Açıklamalarda Bulunan KSÜ Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahtiyar Muhammedoğlu Çok Verimli Bir Çalışmaya İmza Attıklarını İfade Etti.