Kocaeli'de, 17 Ekim 2021 tarihinde 58 yaşındaki Suat Ç. boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. ile konuşmak için iş yerine gitti.

Çift arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşine bıçakla saldırdı.

Aynur Ç., kendisine saldıran eşinin bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırgan etkisiz hale getirildi

Acı içinde bağıran yaralı kadının sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çift dava sürecinde ayrıldı

Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık ve eşinin dava sürecinde boşandığı öğrenildi.

"Canım çok yandığı için eşimi yaralamak istedim"

Savunması için söz hakkı verilen Suat Ç., "Eşimi öldürmek isteseydim boğazına ya da ölebileceği yere bıçak darbesi vururdum. Eşim beni aldattığı için bu olaylar meydana geldi. Canım çok yandığı için eşimi yaralamak istedim. Onun vücudundaki yaralar iyileşir ancak benim ruhumdaki yaralar iyileşmez. Pişmanlığım kendimi bu duruma sokmamdan kaynaklıdır. Mağdur 35 yıllık eşimdi. Cezasını başkaları ya da Allah vermeliydi, benim değil. Tahliye istiyorum." dedi.

Zanlının tutukluluğu devam ediyor

İHA'nın haberine göre, tutukluluk devam mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.