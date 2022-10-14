Adana'nın Yüreğir ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.

Yavuzlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti.

Oğlunun önünde vuruldu

Torun’un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla, oğlunun gözü önünde Torun’a ateş açtı.

Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak A. ise olay yerinden kaçtı.

Talihsiz kadın kurtarılamadı

Olayı gören komşuları Torun’un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.’nın yakalanması için çalışma başlattı.

Saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı

Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Burak A.’yı saklandığı adreste yakaladı.

Gözaltına alınan Burak A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bahar Torun’un cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.