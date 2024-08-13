Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder tramvay durağı yakınlarında, oynadığı PUBG adlı savaş oyununun etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı.

5 KİŞİYİ BIÇAK VE BALTA İLE YARALADI

Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

GÖREVE GİDEN POLİS MEMURU YAKALADI

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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2 YARALININ DURUMU AĞIR

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli A.K. hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu