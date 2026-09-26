7,5 Metre Yükseklikten Beton Zemine Düştü

Olay, fabrika içerisindeki çalışma alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 52 yaşındaki fabrika çalışanı Hikmet S., yaklaşık 7,5 metre yükseklikten aşağı düştü. Talihsiz işçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık Ekipleri Vardığında Hayatını Kaybetmişti

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikaya ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, ağır şekilde zemine çakılan Hikmet S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla İlgili Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde polis ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Hikmet S.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Emniyet güçleri, 7,5 metrelik düşüşün kesin nedenini belirlemek ve ihmal olup olmadığını araştırmak amacıyla olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.