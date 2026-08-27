Eskişehir’de polisle sürücü arasında yaşanan kovalamaca sinirleri germesine rağmen olay, caydırıcı cezalarla son buldu. Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi ara sokaklarında denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 16 BGS 034 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak bu ikaza uymayan 19 yaşındaki sürücü A.İ., aracıyla hızla kaçmaya başladı.

Porsuk Kapalı Spor Salonu Bahçesinde Yakalandı

Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucunda kaçan otomobil, Porsuk Kapalı Spor Salonu'nun bahçesinde önü kesilerek durduruldu. Sürücü kontrol altına alınırken olay yerinde yapılan alkol testinde A.İ.'nin 0,42 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Ağır Fatura: 202 Bin 700 Lira Ceza ve Ehliyete El Konuldu

Trafik güvenliğini hiçe sayan ve polisten kaçan aday sürücüye kurallar, bu kez ağır bir şekilde uygulandı:

Polisin dur ikazına uymamak: 200.000 TL

Ehliyeti yanında bulundurmamak: 2.700 TL

Toplam Kesilen Ceza: 202.700 TL

Yasal sınırın altında kalmasına rağmen aday sürücü statüsünde olması nedeniyle alkollü araç kullanmaktan dolayı A.İ.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Ayrıca olayda kullanılan otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.