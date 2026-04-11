Gayrimenkulde Güvenli Ödeme Zorunlu Oluyor

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile konut ve arsa alım-satımlarında önemli bir değişikliğe gidiliyor.

Daha önce araç satışlarında kullanılan güvenli ödeme modeli, artık taşınmaz işlemlerine de uygulanacak. Böylece hem alıcı hem de satıcı için daha güvenli bir sistem kurulmuş olacak.

Yürürlük Tarihi 1 Temmuz 2026

İlk olarak 1 Mayıs 2026’da başlaması planlanan uygulama, teknik hazırlıkların tamamlanabilmesi için ertelendi.

Yeni takvime göre sistem, 1 Temmuz 2026 itibarıyla zorunlu olarak uygulanacak.

Süreç, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütülüyor. Gerekli görülmesi halinde başlangıç süresi 3 aya kadar uzatılabilecek.

Sistem Nasıl İşleyecek?

Yeni uygulamayla birlikte alım-satım süreci şu şekilde ilerleyecek:

Alıcı ve satıcı satış bedelinde anlaşacak

Para doğrudan satıcıya gönderilmeyecek

Ödeme, güvenli sistem hesabına yatırılacak

Tapu devri tamamlanana kadar para bloke edilecek

Devir gerçekleşince para satıcıya aktarılacak

Eğer işlem herhangi bir nedenle iptal edilirse, yatırılan tutar doğrudan alıcıya iade edilecek.

Dolandırıcılığa Karşı Güçlü Kalkan

Yeni sistemle birlikte özellikle:

Kapora dolandırıcılığı

Sahte satış işlemleri

Kayıt dışı para transferleri

gibi risklerin büyük ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Hizmet Bedeli Detayı

Uygulamanın kullanımı için düşük tutarlı bir hizmet bedeli alınması planlanıyor.

Ücretlendirme detaylarının ise sistem devreye girdikten sonra netleşmesi bekleniyor.

Mevcut Sistemler Zorunlu Hale Geliyor

Halihazırda isteğe bağlı olarak kullanılan Taputakas ve benzeri bankacılık çözümleri bulunuyordu.

Yeni düzenlemeyle birlikte bu tür güvenli ödeme yöntemlerinin kullanımı zorunlu hale getirilecek.