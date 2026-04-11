Aksu TV’de gerçekleşen önemli görüşmede; KSÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hafize Öksüz, Prof. Dr. Nurhan Atilla ve Dr. Öğr. Üyesi Nur Paksoy, Aksu TV Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Adnan Yener ile bir araya geldi.

Ziyarette, Tıp Fakültesi’nin akademik birikimi ile Aksu TV’nin yayın gücünü birleştirecek olan yeni nesil projeler değerlendirildi. Yapılması planlanan ortak çalışmalarla; topluma doğru tıbbi bilgilerin ulaştırılması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve şehrin sağlık vizyonuna katkı sunulması hedefleniyor.

Doç. Dr. Adnan Yener, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ile şehrin medya kanalı arasındaki bu köprünün Kahramanmaraş için büyük önem taşıdığını vurguladı. Görüşme, gelecekte hayata geçirilecek program ve projelerin yol haritasının belirlenmesiyle sona erdi.