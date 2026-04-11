Mayıs Öncesi Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor
AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde site genel kurullarının yoğunlaştığı mayıs ayı öncesinde düzenlemenin yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Bu sayede yeni sistemin, genel kurul süreçlerine doğrudan yansıması planlanıyor.
Fahiş Aidat Artışlarına Sınır Geliyor
Son dönemde bazı sitelerde aidatların kira bedellerine yaklaşması, vatandaşların tepkisini artırmıştı.
Hazırlanan teklif ile:
- Aşırı aidat artışlarının önüne geçilmesi
- Keyfi uygulamaların sınırlandırılması
amaçlanıyor.
Site Yönetimleri Daha Sıkı Denetlenecek
Yeni düzenleme kapsamında site yönetim şirketlerine yönelik denetim mekanizması güçlendirilecek.
Aynı zamanda kat maliklerinin karar süreçlerindeki rolü artırılarak, yönetim üzerindeki kontrolün daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.
Yönetici Yetkileri Netleşiyor
Teklifte Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle yöneticilerin görev ve sorumlulukları daha açık hale getirilecek.
Buna göre yöneticiler ortak giderler için gerekli finansmanı belirlenen dönemlerde kat maliklerinden avans olarak toplayacak. Eğer yönetim planında farklı bir tarih yer almıyorsa, bu işlemler her yılın ilk ayında yapılacak.
Aidat Belirleme Yetkisi Kat Maliklerinde Olacak
Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise aidat belirleme süreci oldu.
Yeni sistemle birlikte:
- Yöneticilerin tek başına aidat belirlemesi engellenecek
- Aidat tutarı kat malikleri kurulunun onayına bağlanacak
Ayrıca işletme projeleri de genel kurulda kabul edilecek. Eğer proje yoksa, yönetici 3 ay içinde geçici plan hazırlayarak kat maliklerine sunacak.
Yeni Dönemde Şeffaflık Artacak
Hazırlanan işletme projeleri kat maliklerine:
- İmza karşılığı
- Ya da taahhütlü mektupla
bildirilecek ve en geç 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak.
Bu adımla birlikte site yönetimlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması hedefleniyor.