Mayıs Öncesi Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

AK Parti kulislerinden sızan bilgilere göre, özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde site genel kurullarının yoğunlaştığı mayıs ayı öncesinde düzenlemenin yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Bu sayede yeni sistemin, genel kurul süreçlerine doğrudan yansıması planlanıyor.

Fahiş Aidat Artışlarına Sınır Geliyor

Son dönemde bazı sitelerde aidatların kira bedellerine yaklaşması, vatandaşların tepkisini artırmıştı.

Hazırlanan teklif ile:

Aşırı aidat artışlarının önüne geçilmesi

Keyfi uygulamaların sınırlandırılması

amaçlanıyor.

Site Yönetimleri Daha Sıkı Denetlenecek

Yeni düzenleme kapsamında site yönetim şirketlerine yönelik denetim mekanizması güçlendirilecek.

Aynı zamanda kat maliklerinin karar süreçlerindeki rolü artırılarak, yönetim üzerindeki kontrolün daha şeffaf hale getirilmesi hedefleniyor.

Yönetici Yetkileri Netleşiyor

Teklifte Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılacak değişikliklerle yöneticilerin görev ve sorumlulukları daha açık hale getirilecek.

Buna göre yöneticiler ortak giderler için gerekli finansmanı belirlenen dönemlerde kat maliklerinden avans olarak toplayacak. Eğer yönetim planında farklı bir tarih yer almıyorsa, bu işlemler her yılın ilk ayında yapılacak.

Aidat Belirleme Yetkisi Kat Maliklerinde Olacak

Düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri ise aidat belirleme süreci oldu.

Yeni sistemle birlikte:

Yöneticilerin tek başına aidat belirlemesi engellenecek

Aidat tutarı kat malikleri kurulunun onayına bağlanacak

Ayrıca işletme projeleri de genel kurulda kabul edilecek. Eğer proje yoksa, yönetici 3 ay içinde geçici plan hazırlayarak kat maliklerine sunacak.

Yeni Dönemde Şeffaflık Artacak

Hazırlanan işletme projeleri kat maliklerine:

İmza karşılığı

Ya da taahhütlü mektupla

bildirilecek ve en geç 3 ay içinde genel kurulda karara bağlanacak.

Bu adımla birlikte site yönetimlerinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması hedefleniyor.