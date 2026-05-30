Isparta'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Büyükhacılar köyünde Hasan Karabulut'un kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Hatay'da trafikte araçtan inerek tartışan 3 kişiye 540 bin lira ceza kesildi
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Karabulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan İsmail Aktaş, Osman V. ile Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Aktaş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA