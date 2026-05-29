Osmaniye'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADD 857 plakalı hafif ticari araç, 80 KF 607 plakalı otomobil ile plakası alınamayan otomobil, Osmaniye-Toprakkale kara yolu Murat Kurum Bey Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan H.B.T, kurtarılamadı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
