Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak.
Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor.
Doğu’da Kar, Güney’de Sağanak
Yağışların:
- Genellikle yağmur ve sağanak,
- Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak,
- İç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar
şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.
14 İl İçin “Sarı Kod” Uyarısı
Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı yayımladı:
Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye
Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Riski
Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.
Ayrıca:
- İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don,
- Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi,
- Kar erimelerine bağlı heyelan riski
gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.
Sıcaklıklar Düşüyor
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, özellikle gece saatlerinde hissedilen soğukların artacağı ifade edildi.