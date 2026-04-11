Türkiye Genelinde Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak.

Marmara’nın kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış bekleniyor.

Doğu’da Kar, Güney’de Sağanak

Yağışların:

Genellikle yağmur ve sağanak,

Güneydoğu’da yer yer gök gürültülü sağanak,

İç ve doğu bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar

şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

14 İl İçin “Sarı Kod” Uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağış nedeniyle şu iller için sarı kodlu uyarı yayımladı:

Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hatay, Muş, Siirt, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Osmaniye

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kuvvetli Rüzgar ve Çığ Riski

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın 40-60 km/saat hızla esmesi bekleniyor.

Ayrıca:

İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don,

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi,

Kar erimelerine bağlı heyelan riski

gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, özellikle gece saatlerinde hissedilen soğukların artacağı ifade edildi.