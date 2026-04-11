Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenen programa; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir Kahramanmaraş’ın Türkiye için taşıdığı değeri, “Kahramanmaraş, tarihteki eşsiz direnişiyle Anadolu’da herkesin gururla baktığı şehirdir. Doğasıyla, kültürüyle ve gastronomisiyle de Kahramanmaraş hepimizin gönlünde çok özel bir yere sahiptir. Her zaman Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir arada olmaktan onur ve gurur duyduk, mutlu olduk. Bugün de bu özel organizasyonda Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kahramanmaraş Tanıtım Günleri’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum” sözleriyle dile getirdi.