Muğla'daki Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'nde, 17 Nisan 2022'de yaşanan vahşetle ilgili dava tamamlandı.

Apartman dairesinde ev arkadaşları arasında çıkan kavgada, 27 yaşındaki C.İ, 56 yaşındaki Gürel Uslu'yu başına çekiçle vurarak öldürdüğü tespit edildi.

Olayın ardından polis karakoluna giderek teslim olan C.İ, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Küfretti, ne yaptığımı da hatırlamadım"

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık C.İ. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Küfretmesi sonucu bu olay meydana geldi. Ne yaptığımı da hatırlamadım. Psikolojim bozuk, tedavi altındayım." dedi.

Haksız tahrik indirimi ile 18 yıl ceza

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "haksız tahrik" indirimi uygulayarak sanığın cezasını 18 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Maktulün kızı Kevser Akkaya, duruşma sonrası gazetecilere, "Babam öyle ağır küfreden bir insan değildi. Mahkemenin verdiği kararı çok az buldum. Bu kişi ailemizi, hayallerimizi, geleceğimizi yıktı." diye konuştu.